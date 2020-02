Super Bowl 2020 – Quelle franchise va gagner selon Madden NFL 20 ?

Qui dit premier dimanche de février, dit Super Bowl 2020. Et qui dit grand messe du football américain, dit prédiction des équipes de l’éditeur canadien EA Sports, derrière le jeu Madden NFL 20. Cette année, sous une forme différente, aidé en cela par les frères Peyton et Eli Manning, derrière le pronostic final. Et quel sera-t-il le rendu de cette édition 2020 ?

Les frères Maning pronostiquent un succès des Chiefs de Kansas City

Les Chiefs de Kansas City domineraient les 49ers de San Francisco, au bout d’un match promis ici très disputé. Score final de la simulation : 35 à 31. Avec un excellent Patrick Mahomes, désigné MVP des débats, avec 392 de yards en passe, quatre touchdowns et une interception. On saura ce lundi au matin en France, le verdict de la rencontre. « C’était une belle expérience de pouvoir dévoiler le pronostic. Nous verrons dimanche si les Chiefs vont donner raison à Madden et repartir avec la bague de vainqueur du Super Bow », jubile Eli Manning.

Rendez-vous dans la nuit pour l’édition du Super Bowl 2020

Si la prédiction s’avère exacte, les Chiefs de Kansas City remporteront leur premier Super Bowl depuis 1969. Cette édition 2020 est programmée à Miami, au Sun Life Stadium. C’est à suivre dans la nuit de dimanche à lundi, pour nous public de l’hexagone.