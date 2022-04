Tony Parker entre dans l’actionnariat de Smart Good Things

Tony Parker rejoint Serge Bueno, aux commandes de la marque Smart Good Things.

Un jeune retraité qui s’associe à une jeune marque. Ce n’est pas le seul trait caractéristique, qui rapproche Tony Parker de Smart Good Things, les deux ont aussi le sport en commun. Le premier, cela va sans dire, l’autre s’en sert comme un levier de promotion, diversement associée comme sponsor du PSG, du RC Lens, de l’ASSE, dans le football ; du Top 14 et du Racing 92, dans le rugby…

Tony Parker actionnaire et ambassadeur de Smart Good Things

Tony Parker devient donc un actionnaire de Smart Good Things, derrière des boissons dites « vertueuses », puisque le quart du chiffre d’affaire net, tel qu’annoncé, sert au financement d’opérations à destination de la jeunesse. L’ex champion NBA rejoint le fondateur, Serge Bueno. Il est question d’un « investissement financier significatif dans l’entreprise », qui suppose que « TP » s’implique dans le projet ; comme ambassadeur d’image, d’une part, en tant qu’entrepreneur et par sa connaissance du continent nord-américain, de l’autre.

Une « économie bienveillante » servie par des boissons en poudre

« Rejoindre Smart Good Things, c’est à la fois un choix d’entrepreneur et un choix de cœur. Serge et moi avons des valeurs communes, de travail, de partage, de transparence, d’éthique, qui vont nous permettre de construire ensemble des projets d’envergure, économiquement rentables et socialement responsables », explique Tony Parker dans le communiqué. Smart Good Things développe des boissons en poudre, notamment présentée comme « faibles en calories et sans colorant artificiel ».