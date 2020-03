Toutes les masses salariales des équipes de Premier League en 2020

Près de 2,5 milliards d’euros, c’est ce que pèsent les salaires cumulés des effectifs professionnels des vingt équipes de la Premier League anglaise, cette saison 2019-20. Soit une moyenne de 121 millions d’euros par club, comme l’équivalent supérieur mais proche d’Everton (103,3 M€). Les Toffees ont la 7e masse salariale la plus fournie de la ligue. Dans le sillage du « Big Six », avec Manchester United sur la plus haute marche ; au moins un point dominant pour les Red Devils.

121 M€ la masse salariale moyenne en Premier League saison 2020

A 332 millions de livres, soit plus de 380 millions convertis en euros, les Mancuniens dépassent même tous nos clubs français, dont le PSG pour qui les salaires valent 369,4 millions d’euros à l’addition de tous les éléments du groupe professionnel. En Premier League, l’écart est de plus de 25 entre Manchester United et Sheffield United où la masse salariale est la plus étriquée, à 15,1 millions d’euros.

A Manchester United la plus fournie devant les Reds de Liverpool

Champions ou proches de l’être, les Reds de Liverpool se hisse derrière les Mancuniens, à un peu plus de 300 millions d’euros. Manchester City avec eux complète et le podium et les équipes qui dépassent ce seuil de 300 millions pour couvrir cet exercice sportif. Les détails de chaque formation sont à lire dans le tableau complet, en page suivante.

La masse salariale des équipes de la Premier League anglaise 2O19-20

Club Masse salariale en 2020 Sheffield United 15,1 M€ Norwich City 15,9 M€ Aston Villa 27,4 M€