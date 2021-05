Trophée UNFP : Que dit le règlement officiel des récompenses ?

Rappel du règlement de sélection des Trophées de l’UNFP.

Dévoilés ce mardi matin, tous et toutes les nommés au trophée UNFP de la saison 2020-21 de Ligue 1, Ligue 2 et de la D1 Arkema. Comme toujours, qui dit liste et sélection, dit satisfaction des uns et contrariété des autres. Sur les réseaux sociaux de Sportune, on remarque surtout, que la présence de Neymar, au titre de meilleur joueur, prête à débats.

Mais alors, comment sont choisis les lauréats ? Que dit le règlement des « awards du football » ? Petit éclairage…

Trophée #UNFP de la saison 2020-21 de #Ligue1

La liste vient tout juste d’être dévoilée

Quelle est la règle des Trophées UNFP ?

Le mot « award » n’est pas choisi au hasard, c’est d’ailleurs celui que pointent les organisateurs, pour insister sur le fait que les nommés sont choisis par leurs pairs. Chacun des footballeurs pensionnaire d’une division, vote pour les autres joueurs de son même championnat.

Après quoi, l’Union nationale des footballeurs professionnels précise dans son règlement officiel :

« Les bulletins de vote sont distribués dans les clubs de Ligue 1 Conforama et de Dominos Ligue 2, par les délégués UNFP, qui se chargent de nous les retourner dûment remplis.

• Un joueur ne peut pas voter pour un de ses coéquipiers, sous peine de voir son bulletin annulé.

• Les féminines agissent de même, les entraîneurs, via l’Unecatef sont également appelés à se prononcer, tout comme les arbitres de l’élite.

• Les bulletins sont dépouillés en présence d’un huissier de justice.

• L’annonce des nommés est effectuée après que les bulletins ont été dépouillés par l’UNFP. Il s’agit, en mettant les quatre nommés en avant, de faire « monter la pression » à quelques jours de la cérémonie. Il ne s’agit donc pas du choix de l’UNFP, d’une espèce de pré-liste… mais de l’émanation du vote de chaque collège. »

Le comité d’organisation précise, enfin, que d’autres trophées ont été lancés dans le temps, avec des modes de choix et de sélections différents, à l’exemple du Trophée du plus beau but de la saison, que le public seul, décide.