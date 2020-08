US Open 2020 : Le détail des primes (prize money) de Flushing Meadows

Trois devraient déjà s’être disputé et New York, être le dernier rendez-vous avant Londres et ses Masters. Dans l’ordre logique des choses, c’est ainsi que se déroulait le calendrier la saison de tennis. Mais la COVID-19 et les mois de confinement ont remis tout à plat. Wimbledon – qui avait assuré ses arrières – a préféré renoncer, pas Roland Garros programmé plus tard dans l’année, ni l’US Open 2020 qui débute ce lundi 31 août, pour s’achever le dimanche 13 septembre.

Un prize money maintenu ou presque en 2020

La situation est inédite, le tournoi devra se disputer sans la présence du public, ce qui revient à un énorme manque à gagner pour l’organisation. Laquelle a toutefois tenue à maintenir élevé, le niveau des primes qu’elle va distribuer sur le tournoi. Il sera moins important qu’il y a un an, mais de 5% environ, pour un total de 53,4 millions de dollars de prize money en 2020, contre 57 millions, un an plus tôt. Et comme la base des joueuses et joueurs, les plus éloignées des premières places mondiales sont les plus touchés par les effets économiques de la crise, l’US Open 2020 augmentera la prime promise à toutes celles et ceux qui tomberont au premier tour.

Pas de tenants du titre sur les courts de Flushing Meadows

A contrario, le bonus sera moins élevé pour les deux lauréats des simples. De 3,5 millions d’euros en 2019, ils vont gagner 3 M$ (2,5 M€) au bout de cette édition, contrariée. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir un programme de rémunération, qui maintient près de 95% du prize pool de l’édition 2019 », se félicite le PDG du tournoi, Mike Dowse. Un bémol néanmoins, il n’y aura aucun des deux tenants du titre, Rafael Nadal chez les hommes et Bianca Andreescu, du côté des dames ; l’Espagnol en raison du contexte sanitaire trop incertain pour lui et la Canadienne, car elle manque de jeu après s’être blessée à un genou.

Le détail des primes de l’US Open 2020

Identique pour les hommes et les femmes

Simples :

1er tour = 51 500 €

2e tour = 84 400 €

3e tour = 137 550 €

8e de finale = 211 000 €

1/4 de finale = 358 600 €

1/2 finale = 675 000 €

Finale = 1 265 000 €

Vainqueur = 2 500 000 €

Doubles (pour chaque paire) :

1er tour = 25 300 €

8e de finale = 42 200 €

1/4 de finale = 76 800 €

1/2 finale = 107 700 €

Finale = 202 500 €

Vainqueur = 337 500 €