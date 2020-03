Valence – Combien vaut Geoffrey Kondogbia sur le mercato ?

Passé par la France, l’Italie et désormais l’Espagne, Geoffrey Kondogbia n’a pas la Premier League a son CV. Pas encore, pourrait-on dire, car le milieu de terrain axial est un joueur suivi, notamment d’Everton et de Tottenham. De retour à son meilleur niveau avec Valence, l’international français et aujourd’hui centrafricain, vit une carrière en courant alternatif, selon les maillots qu’il porte et le rôle qui lui est confié. A Valence, il vit sa troisième saison pleine, avec 22 matches en 2019-20 jusqu’à l’arrêt du championnat.

Geoffroy Kondogbia a la cote en Premier League anglaise

A 27 ans, le joueur a déjà été le centre de quatre transferts payants dans sa carrière, dont le plus cher à 36 millions d’euros depuis Monaco jusqu’à l’Inter Milan, en 2015. Kondogbia est aujourd’hui valorisé à moins. Pour la plateforme Transfermarkt il approche les 28 millions d’euros, tandis que l’Observatoire du football est plus mesuré dans son jugement, il est estimé entre 10 et 15 millions d’euros par les chercheurs suisses. Le milieu de terrain a sinon une clause libératoire à Valence, en Liga, fixée en ce qui le concerne, à 80 millions d’euros. Le joueur a rejoint le club ché, pour 22 millions d’euros l’indemnité.

Le milieu axial est sous contrat à Valence jusqu’en 2022

C’était au commencement de la saison 2018-19. A l’époque, Geoffrey Kondogbia a paraphé un contrat sur quatre ans, avec pour terme le 30 juin 2022 au soir. A la fin de cet exercice, il restera donc deux ans à payer à Valence, pour le recruter. Pour revenir en Liga depuis l’Inter Milan, le natif de Nemours en banlieue parisienne a consenti à baisser ses émoluments. Il avoisinerait à Valence, les 320 000 euros bruts mensuels, sans les primes. C’est proche de la moyenne des salaires du groupe que dirige le coach Albert Celades.