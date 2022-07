AS Monaco et Kappa dévoilent le maillot extérieur noir saison 2022-2023

L’AS Monaco jouera en noir ses matchs à l’extérieur.

Plus de deux mois se sont écoulés entre la révélation, mi-mai dernier, de la tunique principale, à domicile, et ce jeudi matin, de la sortie du nouveau maillot extérieur 2022-2023, pour l’AS Monaco. Entre temps, rien n’a évidemment changé du côté de la marque qui habille le collectif monégasque, c’est toujours l’équipementier italien Kappa, qui s’en charge.

Noir, gris carbone et blanc le maillot extérieur 2022-2023 de l’AS Monaco

« Simple et moderne », c’est ainsi que le définit le partenaire commercial de l’AS Monaco. Cette pièce se décline sur trois couleurs : le noir, qui domine très largement, le gris carbone, pour une touche d’esthétique et le blanc qui sert de marqueur aux logos, du club, de son équipementier et du groupe Etoro, sur la face avant.

Short et chaussettes assortis avec du noir en dominante

Ce maillot extérieur 2022-2023 présente un col rond, en noir et des bouts de manches en gris carbone. Les joueurs de Philippe Clément le porteront par-dessus un short noir, avec le logo omini de Kappa en répétition le long des cuisses, et des chaussettes assorties.