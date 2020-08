AS Monaco signe un nouveau sponsor inédit sur le short

Deux jours après l’annonce de l’extension du contrat, avec le groupe Afflelou, l’AS Monaco poursuit son travail sur le secteur du sponsoring en officialisant le renfort d’un nouveau partenaire sur le short des joueurs. C’est l’opérateur Vbet, que nous avions suivi à l’occasion de son lancement sur le marché européen. Un peu plus d’un an plus tard, le groupe arménien étend ses activités, notamment promotionnelle, avec l’accord signé conjointement avec le club moéngasque.

Vbet, nouveau sponsor sur le short de l’AS Monaco

Il porte sur deux ans, jusqu’en 2022, avec une visibilité de l’opérateur sur le short des joueurs du coach, Niko Kovac, et des activations et opérations inédites et exclusives, à l’attention des fans du club. L’AS Monaco est le premier partenaire en Ligue 1 de Vbet, son logo s’affichera dès le premier match de la saison du championnat de France, face à Reims, ce dimanche. C’est l’agence Vista Sports Agency qui a permis ce rapprochement entre les deux parties.

Un après son lancement, l’opérateur étend sa promotion sur le marché français

« Associer notre marque Vbet à l’AS Monaco est le fruit d’un lancement réussi nous autorisant des objectifs ambitieux et une vision long terme de notre branche d’activité BtoC », détaille David Ozararat, à la tête de la division France, du groupe. « Nous sommes très heureux de sceller ce partenariat avec Vbet, un acteur très dynamique et incontournable dans son secteur d’activité. Nous nous réjouissons de débuter cette collaboration », ajoute Oleg Petrov, vice-président de l’ASM. Vbet, compte le champion du monde, Youri Djorkaeff, comme ambassadeur ; le « Snake » est un ancien joueur majeur de Monaco, où il a passé cinq saisons.