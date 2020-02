AS Monaco – Un nouveau maillot vintage x Kappa pour les Monégasques

La dernière sortie de l’AS Monaco en Ligue 1 (remportée 1-0 face à Angers) en ouverture de la 23e journée du championnat, était l’occasion de dévoiler une nouvelle tunique « anniversaire » pour célébrer les 20 ans du maillot « Kombat ». C’était en son époque la première tunique moulante dans le monde du football, créée par l’équipementier, Kappa. Les supporters monégasques peuvent se rendre dès aujourd’hui, mercredi 5 février, au store officiel de l’ASM, sur le site du club et de son fabricant; pour se la procurer.

La tunique a vu le jour en 2000 pour la première fois

Ce maillot unique en son genre, a été conçu en 2000 et porté par la sélection nationale de l’Italie, l’AJ Auxerre et l’AS Roma, cette année là. Il s’agissait d’une innovation à l’époque, de fabriquer une tenue moulante et plus élastique que la normale, qualifiée de « seconde peau » pour les joueurs. C’est devenue la marque de fabrique de l’ensemble des maillots de l’équipementier.

Kappa est redevenu l’équipementier officiel cette saison

En plus de ce maillot collector, la marque italienne dévoile une collection sportswear, afin de rendre hommage à l’histoire du club monégasque. Elle est composée des tenues les plus emblématiques, au début des années 2000. Cette période symbolise leur premier partenariat, entre 1998 et 2001. Période à laquelle Monaco a remporté son 7e titre de Ligue 1. Kappa a fait son retour cette saison du côté de la Principauté pour un contrat de 6 ans, en tant qu’équipementier officiel et partenaire majeur.