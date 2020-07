ASSE : Au tour du maillot third noir de se dévoiler [OFFICIEL]

Dévoilés la même matinée ce mardi, mais distillés au compte-gouttes, les trois nouveaux maillots du Coq Sportif pour la saison 2020-21 de l’ASSE. Après le principal porté à domicile et tout en vert sorti le premier, puis le modèle extérieur sur fond blanc présenté plus tard en suivant, voilà donc le troisième et dernier jeu produit à l’attention des joueurs de Claude Puel.

Noir, le maillot third 2020-21 du Coq Sportif pour l’ASSE

Ce maillot third est tout noir. Il est rigoureusement le même que l’extérieur, sur la technicité des matériaux employés mais diffère sur l’esthétique, sans l’effet du scapulaire . Le vert est la couleur secondaire qui marque le col, le bout des manches et les sponsors. Ce modèle sera celui des matches de gala, possiblement de la Coupe de France puisque les Verts ont échoué à se qualifier pour une coupe européenne, cette saison 2020-21.