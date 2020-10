ASSE : Du rose sur le maillot pour la visite de l’OGC Nice

Du rose sur le vert maillot de l’ASSE, une étrangeté qui n’aurait pas de raison d’être sur une tunique domicile, en d’autres occasions qu’un mois d’octobre. C’est en effet celui dans l’année consacré à la lutte contre le cancer du sein et à sa prévention la plus large possible. C’est pour ce joindre au mouvement « octobre rose », que le club stéphanois dérogera – un peu – à ses habituelles couleurs, ce dimanche après-midi, avec la visite de l’OGC Nice en Ligue 1.

L’ASSE se joint à l’opération « octobre rose »

Cela, par le truchement de l’association « Coeur Vert » que porte l’AS Saint-Etienne. Ce dimanche, le dispositif sera complet et prendra la suite de l’opération initié une semaine plus tôt, par l’équipe féminine des Verts. Face à Nice, les hommes de Claude Puel se présenteront d’abord, avec des tee-shirts roses, à l’échauffement. Puis, tel que décrit sur les supports digitaux du club, les joueurs porteront ensuite un noeud rose, symbole de la lutte contre le cancer, sur leur maillot, le temps des débats.

Le seul match d’octobre à Geoffroy-Guichard

Le club mènera plus largement une grande campagne de sensibilisation à l’occasion de ce week-end de la mi-octobre, pour le premier et seul match de championnat des Verts à domicile, au cours du mois.