Bayern Munich dévoile son maillot domicile 2020-21 (OFFICIEL)

Habituellement dévoilées à partir du mois d’avril, les nouvelles tuniques de football, pour la saison prochaine, tardent à venir. La crise sanitaire en est la responsable. Le Bayern Munich a ouvert la voie, ce mercredi, aux autres clubs d’Europe, en dévoilant avec Adidas son nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021.

Un rouge pour dominante, le maillot domicile 2021 du Bayern Munich

Les supporters l’avaient réclamé, un maillot domicile aux couleurs du club : rouge et blanc, chaque saison. Celui-là sur fond de rouge ne déroge pas à la règle. Thomas Müller, vêtu de son énième maillot au sein du club, est l’un des ambassadeurs choisi pour la promotion. On ne peut pas dire que le changement sur la saison actuelle est perceptible à première vue. Seules de légères rayures viennent apporter du relief au maillot. A noter, le col en « V » et les trois bandes latérales de son partenaire adidas, tous deux en blanc.

Du changement pour le maillot des gardiens

Du côté des portiers du Bayern Munich, les tenues domiciles passeront du vert au bleu. Adidas ajoute une originalité visible sous les bras, le long des côtes et au niveau du col. Les nouveaux maillots seront portés par l’effectif, ce mercredi soir, à l’occasion de la demi finale de Coupe d’Allemagne, entre le Bayern et l’Eintracht Francfort.