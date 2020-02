Borussia Dortmund signe un nouveau sponsor maillot et double ses revenus

La semaine est riche au Borussia Dortmund, dans la foulée du succès (2-1) sur le PSG, mardi soir en Ligue des champions, le club allemand annonce ce jeudi, la signature d’un nouveau sponsor maillot à compter de la saison prochaine et pour cinq ans, jusqu’en 2025. Evonik jusqu’alors présent à l’avant du maillot des joueurs de Lucien Favre, cédera sa place à 1&1. Mais en Bundesliga (et coupes nationales) seulement.

Un maillot du Borussia Dortmund désormais valorisé à 70 M€

Pour les compétitions internationales, Evonik gardera sa place car le chimiste allemand a son contrat signé jusqu’en 2025. Il était de 20 millions d’euros par an, plus ou moins selon les variables. Il va baisser de moitié désormais. Et compléter les 30 millions d’euros estimés par différents rapports, du partenariat avec l’hébergeur web ; l’un des plus importants en Europe. Avec la récente extension du contrat d’équipementier avec Puma, pour 30 millions d’euros par an, le maillot du Borussia Dortmund sera valorisé à près de 70 M€ la saison prochaine, contre 30 au commencement de celle en cours.

Un partenariat qui s’inscrit aussi sur le digital

Le club indique qu’en plus de la visibilité maillot, le nouveau commanditaire bénéficiera d’un pack commercial complet et d’une expérience numérique innovante, pour toucher de nouveaux publics. « Avec 1&1, dont le logo sera en noir et blanc sur notre maillot, nous innoverons dans le développement de formats et de contenus dans le monde numérique, pour nous adresser encore plus directement et intensément à nos fans, en Allemagne », précise Carsten Cramer, le directeur général du BVB.