Borussia Dortmund – Youssoufa Moukoko 15 ans et un contrat record avec Nike

Millionnaire avant ses quinze ans. C’est assez rare pour être souligné, mais pour Youssoufa Moukoko ce n’est manifestement qu’un début. A l’âge du lycée et des premières questions sur l’avenir, l’attaquant du Borussia Dortmund s’apprête à intégrer le groupe professionnel du club allemand, conformément à la volonté du coach de l’effectif fanion, Lucien Favre.

Youssoufa Moukoko a signé un contrat record avec Nike

A 14 ans déjà très prometteur, Youssoufa Moukoko a signé son premier contrat d’équipementier. Un sponsoring majeur qu’il a cédé à Nike pour un montant estimé au global à plus d’une dizaine de millions d’euros sur les bonus associés (s’il devient professionnel), alors que le garçon aurait reçu un premier million dès sa signature pour la marque américaine. C’est un record de précocité inédit dans le football, mais plus largement dans le sport.

L’attaquant du Borussia Dortmund se languit de découvrir le professionnalisme

Youssoufa Moukoko devra toutefois patienter au moins jusqu’en novembre 2020 avant de débuter en Bundesliga, car elle n’est accessible qu’aux personnes de seize ans et plus. Le Borussia Dortmund presse les autorités du foot allemand à reconsidérer la règle. Avec les U19 qu’il mène en attaque, Moukoko a planté 35 buts cette saison 2019-20 pulvérisant le record des catégories jeunes du club. Autre record de précocité pour lui, il est devenu en octobre dernier, à l’âge de 14 ans et 337 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League, devant le Lyonnais Rayan Cherki (15 ans et 33 jours).