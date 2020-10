Cristiano Ronaldo avec des crampons spéciaux face à la France

C’était le mois dernier presque tout pile, dans un match disputé par le Portugal à la Suède, en Ligue des nations. Ce soir là, la Seleção s’est imposée deux buts à rien, d’un coup franc suivi d’une frappe, de l’incontournable Cristiano Ronaldo. Et le centième et cent-unième but en sélection nationale, pour l’homme aux cinq trophée du Ballon d’Or gagnés. Une performance rare et naturellement remarquable que son équipementier Nike, célèbrera avec lui, ce dimanche soir, face à la France.

100 buts et une paire de chaussures iconiques pour Cristiano Ronaldo

La marque a produit pour l’occasion, une paire de sa gamme Nike Mercurial Superfly aux couleurs et inspirées de l’événement. En rouge pour dominante, le même que celui du maillot du Portugal que Nike habille également. Pour donner du relief et du clinquant au record, le doré est en secondaire et marque notamment le CR100, visible sur l’arrière, face intérieure des deux pieds. La semelle, les crampons et un bout de la pointe à l’avant sont du même doré.

Des crampons portés ce dimanche soir face à l’équipe de France

Cristiano Ronaldo évoluera avec, ce dimanche soir. On ignore par contre, si ce modèle sera commercialisé ou exclusivement porté le temps d’un match événementiel pour le crack portugais.