Cristiano Ronaldo reçoit une Air Max exclusive « Cristiano » en cadeau de Nike

À l’occasion de son 35e anniversaire, Cristiano Ronaldo a reçu un cadeau inédit de la part de son équipementier de toujours, Nike. Le swoosh a profité de cet événement pour lui offrir une paire de Air Max toute blanche avec une inscription particulière. La virgule habituelle a été modifiée par l’inscription « Cristiano », inscrit en couleur or. La star portugaise a tenu à remercier la marque américaine sur son compte Instagram, à travers une photo publiée dans sa story. On peut observer un petit message « Bon anniversaire de la part de nous tous » qui accompagne cette paire de sneaker.

Une exclusivité qui ne devrait pas voir le jour en magasin

Ce précédent ne devrait pas être produit à destination des fans et consommateurs de la marque. Ce qui n’était pas le cas il y a deux ans, lorsque Nike lui avait dédié une paire de chaussures, pour ses 33 ans. Un modèle Air Force 1 CR7, avec de l’or 24 carats sur la virgule de la marque. Celle-ci avait été produite en série limitée, au prix de 100 euros. Elle avait récolté un franc succès car la chaussure s’était vendue en quelques heures.

Un long partenariat entre Cristiano Ronaldo et Nike

Entre la marque américaine et la star portugaise, c’est une longue collaboration qui remonte à 2004, depuis le premier contrat signé. Et les deux parties n’ont pas prévu de se quitter prochainement. Car la tête d’affiche, Cristiano Ronaldo est lié à la firme américaine jusqu’en 2026. Soit jusqu’à ses 41 ans. Un contrat qui lui permettrait de gagner 16,2 millions par an, pour le numéro 7 de la Juventus, d’après les révélation des documents Football Leaks dans le magazine allemand Der Spiegel, en septembre dernier.