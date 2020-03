Des concepts maillots canons ou originaux pour l’OM

Rendez-vous est fixé au 9 mai prochain, pour la sortie officielle du maillot domicile de Puma pour l’OM, saison 2020-21. Les deux autres modèles suivront en juin pour l’extérieur et fin août, pour le third. D’ici là, voilà qui donnera peut-être des idées, des envies ou des sueurs selon les goûts de chacun, avec une sélection de concepts maillots réalisés par des graphistes, pour le compte de la plateforme Design Football.

De nombreux essais disponibles pour le maillot de l’OM

Nombreux sont les contributeurs, pour les tuniques marseillaises notamment. On peut trouver de tout, des pièces fidèles aux codes du club et de son équipementier Puma ou d’autres qui s’en affranchissent totalement (on retrouve des modèles estampillés « adidas », avec toutefois le bon sponsor Uber eats à l’avant). Particularité notable quand même dans la liste des productions relevées : la préférence est souvent plus marquée pour le bleu ciel en choix de couleur dominante, que le blanc.

Découvrez quelques versions dans la galerie d’images ci-dessus. Il semblerait que toutes soient assez loin des premières rumeurs qui concernent le prochain maillot domicile de la saison 2020-21 de l’Olympique de Marseille.