Gardez un oeil attentif sur les Williams Racing FW43, au Grand Prix de Silverstone, ce dimanche. Elles porteront à l’extrémité de l’aileron à l’avant, les deux losanges qui forment ensemble, la marque Umbro. Elle est, depuis la fin de cette semaine, le nouvel équipementier officiel, de l’écurie britannique engagée sur la saison 2020 de F1. Le partenariat ne deviendra effectif qu’à compter du prochain exercice 2021. Il est question d’un contrat « pluriannuel ».

A partir de là, Umbro habillera toute l’équipe, des pilotes au staff technique. Ce n’est pas un e première pour Umbro et Williams, les deux marques britanniques ont déjà été associées en 1987, année ou un certain Nigel Mansell est devenu champion du monde. Umbro revient dans les paddocks, tout en poursuivant ses activités sur les autres terrain de sport. Dont le rugby, puisque elle va habiller les joueurs du quinze de la Rose, à l’avenir.

Sans oublier le football, son terrain de prédilection, avec de nombreux clubs sous contrat. Notamment en France, avec le Stade de Reims en Ligue 1, ou le Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2.

Welcome to the family, @umbro 🤜🤛

We’re pleased to announce a new long-term partnership with @UmbroUK. The English sports brand will become our Official Team Kit Supplier from the start of the 2021 season. #WeAreWilliams 💙

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 7, 2020