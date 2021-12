FC Barcelone : Un nouvel habillage canon pour le bus, réalisé par les joueurs

Le bus du FC Barcelone a de nouvelles couleurs, elles sont celles du groupe des pros et de l’équipe Barça Genuine.

Le bus du FC Barcelone a fait peau neuve. C’est le terme approprié pour cet appareil, à l’habillage revisité, par les joueurs professionnels du club, accompagnés de l’équipe Barça Genuine ; un collectif inclusif de jeunes garçons et filles en situation d’handicap, né de la fondation Barça. Ensemble, ils ont tagué l’appareil, avec des mots, des phrases ou des valeurs qui leur sont proches.

Des messages personnalisés sur le bus du FC Barcelone

Des peintures, en lettres aux couleurs du club blaugrana et de sa région, la Catalogne. D’une base blanche au départ, le rendu final est remarquable et en plus intéressant, sur l’idée de proposer aux membres de l’équipe, de se joindre à l’événement. Un autocollant vinyle bleu recouvre le reste du bus où est aussi inscrite la devise du Barça : « Més que un club » (plus qu’un club).

Ce bus est celui qui transporte les joueurs professionnels de la formation blaugrana, pour les déplacements en régions proches, quand le trajet ne nécessite pas de prendre l’avion.