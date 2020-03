FC Nantes – Le maillot des champions de France 2001 réédité

Bientôt vingt ans sépareront le FC Nantes et ses fans, du dernier titre de champion de France de Ligue 1 décroché par le club. A l’époque avec Raynald Denoueix comme stratège de l’équipe et un trophée, au bout du compte, décroché avec quatre longueurs d’avance sur le dauphin, l’Olympique Lyonnais. A l’époque, le club de la Loire était habillé par Le Coq Sportif.

La réédition ne porte pas le coq iconique, mais elle est signée de Copa, spécialiste des maillots retro. Elle propose sur sa plateforme, une version majoritairement jaune et verte sur le haut, de la tunique portée toute la saison 2000-2001. Avec le groupe Synergie floqué en rouge à l’avant, en tant que sponsor premium. Cette pièce est vendue 60 euros, sur la plateforme de la société néerlandaise.

Cette dernière propose d’autres versions plus anciennes associées aux titres de champions de France des joueurs du FC Nantes. Il y a la version rayée de la campagne 1994-95 et deux plus anciennes, de la saison 1982-83.

This is the @FCNantes 2000-01 #retro #football #shirt. A shirt in which the Canaries finished four points clear of Lyon to win a first #Ligue1 title in six seasons. Available on https://t.co/yVjNzNrTCq and the #FCNantes fan store. #Nantes #FCN #AllezNantes pic.twitter.com/1IUAiAza1L

— COPA (@COPAfootball) March 24, 2020