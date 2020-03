Le Coq Sportif habillera les Français aux Jeux de Paris 2024 (et Pékin 2022)

C’est un retour dans le passé, mais également la volonté du COJO de valoriser l’ancrage local de son partenaire, choisit pour habiller les athlètes français olympique et paralympique, aux Jeux de Paris 2024. Annoncé ce jeudi, Le Coq Sportif a gagné l’appel d’offre « équipementier », lancé par le comité d’organisation. Que la marque soit basée à Romilly-sur-Seine et qu’avec ses ateliers et collaborateurs proches, elle produit pour partie sur le territoire national, a pesé dans la décision finale.

Le Coq sportif revient habiller les Bleu(e)s 100 ans après

C’est ce qui est avancé pour explication, car le choix s’est fait au détriment de concurrents, notamment de Lacoste qui habillait les Bleu(es) olympique, à Rio en 2016 et prochainement à Tokyo. Le Coq Sportif remporte les lots « performance » et « représentation ». Ça lui vaut d’habiller tous les athlètes depuis leur terrain de jeu, jusqu’au podiums protocolaires et autres soirées événementielles.

Equipementier officiel avec de possibles largesses

Avec toutefois une nuance pour ce qui concerne les tenues de compétition ; il est dit dans le communiqué d’officialisation : « Les fédérations qui souhaiteraient conserver leur propre

équipementier fédéral pour les tenues de compétition (lot « Performance ») auront la liberté de le faire,

moyennant le versement d’une contribution à un fonds de solidarité au bénéfice des fédérations

nécessitant d’être soutenues ». En 2016 à Rio, Nike avait tenu à son contrat avec la FFF et les filles de l’équipe de France avait finalement évolué sous des maillots du Swoosh.

Pour les JO de Pékin 2022 et Paris 2024

Ce partenariat deviendra effectif à compter de l’année 2021 et jusqu’en 2024. Il comprend donc, outre Paris 2024, la prochaine olympiade hivernale, programmée à Pékin en 2022.