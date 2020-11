Le PSG dévoile 2 maillots en 1970 exemplaires pour ses 50 ans

C’est une saison particulière pour le Paris Saint-Germain, car elle marque l’anniversaire du demi-siècle tout pile, de l’existence du club. Pour ce 50e anniversaire, Nike est revenu aux fondamentaux, imaginés en son temps par Daniel Hechter, pour les maillots domicile et extérieur des joueurs. Ce lundi, Paris et son partenaire équipementier dévoilent deux maillots inédits, puisque produits en séries limitées à 1970 unités.

Deux maillots en 1970 exemplaires comme l’année de création

1970 comme, vous l’aurez forcément compris, la date de création de l’équipe. Le bleu domicile ou le blanc extérieur sont ici proposés en 985 exemplaires chacun, numérotés. Si le modèle est classique, plein de détails le rendent spécial et différent. Le communiqué d’annonce l’explique : « Un emblème spécial 50 ans sur la manche droite où le 5 avec sa boucle fermée symbolise les 5 décennies déjà passées quant au 0, sa boucle reste elle ouverte sur l’avenir. Une cartouche argentée comporte elle le numéro attribué (de 1 à 985) à chaque pièce, prouvant ainsi son authenticité. Le blason du Paris Saint-Germain est lui cerclé d’or (domicile) ou d’argent (extérieur) et indique l’année de création du club, 1970, et celle du 50ème anniversaire, 2020. »

40% des ventes reviendront à la fondation PSG

Le flocage est également unique et formé du nom de tous les joueurs qui ont justement porté le maillot parisien en match officiel, depuis le début. Impossible de tous les rappeler, mais pour quelques-uns des plus emblématiques Raï, George Weah, Pauleta, Safet Sušić, Ronaldinho, Nicolas Anelka, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham… Ces deux maillots sont disponibles sur tous les espaces commerciaux du Paris Saint-Germain, physiques ou digitaux. Il sont vendus 240 euros, mais 40% reviendront directement, à la Fondation que soutient le club.