LOSC : New Balance dévoile le maillot domicile 2020-21 des Dogues [OFFICIEL]

“We are the new blood” (Nous sommes le sang neuf) : voilà le slogan associé à la sortie du maillot domicile 2020-21 du LOSC, dévoilé ce mercredi en soirée, par l’équipementier New Balance. C’est un clin d’oeil aux « talents d’aujourd’hui et de demain », explique la marque derrière la tunique. Les suiveurs des Girondins de Bordeaux remarqueront le scapulaire ajouté en bleu, c’est le même que porte historiquement les joueurs du club aquitains.

Sortie ce mercredi du maillot domicile 2020-21 du LOSC

A Lille, ce bleu est secondaire sur le rouge qui domine. Le blanc s’ajoute en troisième couleur, pour marqueur de l’équipementier et du sponsor, Boulanger. Un écusson, « Nous sommes les Dogues » est cousu à l’envers du maillot, une autre référence aux Dogues est visible au niveau du col, à l’arrière. Le short porté avec est bleu marine, les chaussettes sont rayées.

Lille le dernier club de New Balance en Ligue 1

« Jeunesse et dynamisme sont les moteurs du Club et de la ville, il était donc important pour nous de créer un kit conçu pour la performance, mais avec un look moderne dans lequel autant les joueurs que les supporters se sentiront fiers », explique à ce sujet Kenny McCallum, le DG de New Balance. Lille est le dernier club en France habillé par la marque, maintenant que le FC Nantes a annoncé le changement de sponsor technique, la saison prochaine.