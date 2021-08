Messi à Manchester United avec l’aide d’Adidas ?

Et si l’équipementier de Lionel Messi avait son mot à dire dans son futur transfert ?

Puisque depuis hier jeudi, et l’annonce du FC Barcelone, toutes les hypothèses d’avenir son possible pour Lionel Messi, voilà la nôtre, à la rédaction de Sportune : et si l’Argentin rejoignait Manchester United, pour poursuivre sa carrière ? Et ce, avec la bénédiction et la complicité de l’équipementier Adidas ?

Manchester United et Messi ont Adidas pour point commun

L’idée se défend à plusieurs titres. D’abord pour des questions de filiation, puisque la marque allemande est à la fois le sponsor premium du joueur et du club mancunien. Les Red Devils sont une vraie locomotive ou supposée l’être pour les Trois bandes, qui ont signé un contrat long et record de 10 ans, à près de 75 millions de livres par an (88 M€), en 2014. Depuis, les résultats sportifs, donc économiques, n’ont pas toujours été à la hauteur.

Pogba sur le départ, Messi pour nouvelle image du club ?

Mais Manchester United reste une marque puissante, connues et soutenues partout sur la planète, cotée sur la place boursière et elle cherche à redorer son beau blason d’antan. De surcroît, Lionel Messi pourrait prendre la place qu’Adidas avait initialement dévolue à Paul Pogba. Le milieu français est un autre ambassadeur monde de l’équipementier, sur le départ possible du club mancunien. La perte d’une image au profit d’une autre encore plus puissante, serait profitable à Adidas.

Une extension du contrat pour financer l’opération

Pour financer l’opération, rien n’interdit de penser que le contrat de sponsoring signé pour encore trois ans, ne sera pas prolongé et bien évidemment revalorisé financièrement, avant son terme. Après tout, c’est aussi grâce à l’extension de son contrat avec la même Adidas, que la Juventus Turin a pu financer une partie du transfert, là aussi couteux, de Cristiano Ronaldo, en 2018.