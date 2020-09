Messi devient ambassadeur d’OrCam (et supporter du Bondy cécifoot)

Bondy a Kylian Mbappé pour enfant du pays, et l’affiche fièrement sur les murs de la ville. La commune de Seine-Saint-Denis compte depuis ce mercredi un supporter de plus, au pédigrée encore supérieur à celui du champion du monde français : le sextuple Ballon d’or Lionel Messi. L’Argentin est depuis ce mercredi l’ambassadeur d’OrCam Technologies, une entreprise qui développe des appareils d’assistance visuelle, avec l’intelligence artificielle, au service des malvoyants et non-voyants.

Lionel Messi s’engage aux côtés de ceux qui souffrent d’handicap visuel

Ce partenariat doit permettre à des personnes en handicap visuel, de rencontrer le footballeur dans le cadre d’échanges annuels. Ils composeront la « dream team » de Lionel Messi, à laquelle appartient Caroline, une Française de 35 ans, chroniqueuse à la radio. Elle, a eu la chance comme une poignée d’autres, d’échanger directement avec la star du ballon rond, avant le confinement. Elle en garde un souvenir forcément ému. « Il m’a semblé que Lionel Messi était à l’écoute, a-t-elle notamment réagi. L’intérêt qu’il nous a manifesté, ses gestes, justes envers chacun, montrent sa connaissance du handicap visuel. Je suis touchée qu’il s’engage dans cette campagne et convaincue que, grâce à son aura, il pourra sensibiliser à cette cause ».

Une Française et le club du Bondy cécifoot dans la team de la Pulga

Depuis, l’équipe de Messi s’est agrandie. L’a justement rejointe le Bondy cécifoot. Créé il y a un an, le club se structure et progresse vite. Il compte une équipe de foot pour aveugles (B1) et une équipe de foot pour malvoyants (B2 B3). Et deux ambassadeurs prestigieux que sont Jonathan Ikoné, attaquant du LOSC et Melvine Mallard, au même poste pour les championnes d’Europe lyonnaises. Désormais Lionel Messi est avec eux, moins un ambassadeur qu’un supporter, du club du 93 et des valeurs qu’il défend.