NBA Paris Game 2020 fait le plein de partenaires commerciaux

Comment mieux illustrer la portée de l’événement pour le pays, qu’à voir le nombre de sponsors qui s’y associent. Ce vendredi 24 janvier à l’AccorHotels Arena se dispute un match NBA ; le tout premier de l’histoire en France. L’événement porte le nom de NBA Paris Game 2020 et il est soutenu de quatorze marques différentes. C’est à ce titre un record européen, rapporté à d’autres pays déjà hôtes d’une rencontre de la Ligue du basket nord-américain.

14 marques soutiennent l’événement NBA Paris Game 2020

Les commanditaires sont différenciés selon le niveau d’importance dans l’opération. Il y a d’abord le diffuser BeIN Sports, dans l’ordre des choses puisque la chaîne qatari a tous les droits de la NBA en France. Suivent ensuite les sponsors premium, Beats by Dr. Dre (Beats), Fanatics, Foot Locker, Gatorade, Nike, Parions Sport, SAP, Tissot et 2K. Eux mènent différentes activations en marge et pendant l’événement. L’opérateur Parions Sport notamment, est engagé depuis plusieurs mois et prévoit un large dispositif promotionnel, au jour de la rencontre.

Une première en France promise à un gros succès d’estime et commercial

Enfin, les partenaires promotionnels que sont Accor, La Banque Postale, Pringles et Yop. Leur présence et visibilité sera moindre à côté des autres marques. Vendredi, à Bercy, les Charlotte Hornets affrontent les Milwaukee Bucks dans le cadre de la saison régulière du championnat NBA. Cette première est déjà un succès car le match se jouera à guichets fermés ; les billets ayant été pris d’assauts dès leur mise sur le marché.