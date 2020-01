OM – Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin rejoignent à leur tour Puma

Et deux Marseillais de plus dans le pool des ambassadeurs de la marque. Puma annonce la double signature du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez et de son homologue phocéen, Lucas Perrin. Ils rejoignent la marque allemande, qui habille l’OM depuis la saison 2018-19 et jusqu’en 2023. Avec ce double partenariat, Puma étend sa présence et son influences dans le sud de la France.

Et deux joueurs de l’OM de plus qui signent pour Puma

Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin s’ajoutent en effet aux autres ambassadeurs de la marque, également sous contrat avec l’Olympique de Marseille. La semaine dernière c’était le défenseur croate Duje Caleta-Car qui s’engageait pour la marque allemande. Avant lui Dimitri Payet l’avait rejoint et encore avant, Morgan Sanson. De quatre à désormais six joueurs estampillés Puma à l’OM, avec Dario Benedetto en plus.

des ambassadeurs de la gamme Future

Comme Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin porteront à l’avenir des modèles de chaussures de la gamme Future, dès le prochain match contre Angers, le 25 janvier en Ligue 1. Les deux défenseurs évoluaient précédemment avec des crampons de la concurrente Nike.