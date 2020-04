OM – Le sponsor Uber Eats maintient sa confiance (et ses engagements)

La question du sponsoring devient sensible en Ligue 1, certains commanditaires, à Bordeaux (Bistro Régent), Rennes (Samsic), ou Paris (Accor) ont déjà exprimé leurs inquiétudes et parfois même décidé de suspendre le partenariat, selon les spécificités contractuelles. L’OM a moins à craindre que d’autres de ce côté là, le club phocéen a depuis le début de la saison Uber Eats comme partenaire, et face à la crise mondiale, le spécialiste de la livraison de repas à domicile, soutient son attachement au club phocéen.

Uber Eats a d’autres priorités, mais le groupe poursuit ses engagements

« Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille », nous a-t-on répondu, puisque Uber Eats est aussi à compter de la saison 2020-21 prochaine, le naming associé à la Ligue 1. Le groupe précise qu’en ces temps inédits partout sur la planète, sa « priorité est de continuer à accompagner et soutenir les restaurateurs et livreurs qui choisissent de continuer à utiliser l’application pour continuer à leur apporter de l’activité et des revenus. Nous sommes mobilisés pour suivre avec eux l’évolution de la situation, nous communiquons presque au quotidien avec tous nos partenaires. »

Partenaire de l’OM jusqu’en 2022 et naming de la Ligue 1 dès la saison prochaine

Voilà qui est rassurant pour l’OM et ses sympathisants, alors que d’autres postes de recettes vont s’effondrer pour ce qui est de la billetterie, du merchandising, et possiblement des droits de l’audiovisuel si la saison 2020 ne va pas à son terme. A Marseille, la situation est à ce point tendue que le club a terminé son dernier exercice comptable sur un déficit de plus de 91 millions d’euros. Uber Eats est un partenaire premium, depuis le début de l’été dernier et jusqu’en 2022. L’association des deux marques rapporterait à l’OM près de 4 millions d’euros par an.