Qui a le plus d’abonnés sur le web en Ligue 1 ?

Ils sont 17% plus nombreux sur l’ensemble des clubs de la Ligue 1 et autant environ (17,4%) en plus, à suivre le PSG. Ils, ce sont les abonnés aux comptes des clubs du foot français sur les réseaux sociaux. Conclusions tirées des observations du SportBusiness.Club, au commencement de la saison 2020-21. Avec le PSG, en tête en nombre et présent sur à peu près toutes les plateformes existantes.

Seuls le PSG, OM, AS Monaco, FC Nantes, ASSE et LOSC sont partout

Ils ne sont que six – PSG, OM, AS Monaco, FC Nantes, ASSE et LOSC – à avoir un compte partout, c’est-à-dire sur les principaux réseaux, Facebook, Twitter et Instragram et les autres, du type Youtube, et celui qui progresse le plus du moment, Tik Tok. Paris joue loin devant, avec une communauté plus internationale (82,3 M d’abonnés), derrière ça bagarre entre l’OM (11,2 M) et l’AS Monaco (11). L’Olympique Lyonnais à un peu plus de 7 millions les talonne, non loin.

Facebook et Instagram sont le réseau le plus fréquenté et celui qui progresse le plus

Les réseaux sous la gouverne de Mark Zuckerberg ont le plus la cote, à commencer par Facebook, ils sont 65 millions d’adonnés au club de la Ligue 1, mais c’est la plateforme d’images, Instagram, qui progresse le plus ; ils sont 30% en plus à suivre les équipes du championnat, sur la dernière année écoulée. En pied de classement, le Nîmes Olympique ferme la marche en nombre de « j’aime », à un peu plus de 200 000 sur l’ensemble des supports. Les promus RC Lens et FC Lorient, à la faveur d’un historique chargé avec la Ligue 1, se glissent directement au douzième et treizième rangs, avec respectivement 0,586 et 764 millions d’abonnés.

