PSG, Barça… Nike offre -25% sur tous les maillots 2021 (et tous les produits)

Soldes XXL, du côté de Nike. Jusqu’à ce vendredi 28 août, la marque américaine offre une réduction à toutes et tous, de 25% sur l’ensemble de sa plateforme en ligne. Cela vaut notamment, pour les maillots des clubs que l’équipementier fournit, dont ceux (domicile et extérieur) du Paris Saint-Germain, cette saison 2020-21. Les deux, déjà dévoilés, qui sont un hommage à la tenue imaginée, au siècle dernier, par Daniel Hechter.

Les nouveaux maillots du PSG avec -25%

L’offre vaut aussi pour les autres clubs en Europe ou dans le monde, associés à la Virgule. Notamment le FC Barcelone, c’est peut-être la dernière chance de s’offrir le maillot de Lionel Messi, avant que l’Argentin ne change de destination. Sinon, il y a aussi les pièces pour Liverpool puisque la marque de l’Oregon habille désormais, les Reds champions d’Angleterre.

25% sur tous les produits siglés Nike

Et si le football ne vous intéresse pas, la réduction est valable sur TOUT. Comprendre l’ensemble des produits Nike, des chaussures, aux tee-shirts ou survêtements, en passant par les shorts, les hoodies, les accessoires… Pour cela rien de plus simple, cliquez sur ce lien, et laissez guider vos choix sur la plateforme officielle de la marque. Cela vous permettra de bénéficier de l’offre, en ajoutant le code promo « BTS25 », au moment du paiement. Et le tour est joué. N’attendez plus pour en profiter.