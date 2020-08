PSG et Nike lancent une collection pour les 50 ans du club

Joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain, qui fête en ce 12 août 2020, ses cinquante ans d’existence. Ça n’est pas rien, en ce jour de surcroît important, avec un quart de finale de Ligue ds champions, à disputer à l’Atalanta, ce mercredi soir. Pour accompagner cet événement, Nike sort ce jour, une collection streetwear associée au club champion de France. En mélangeant le noir de l’élégance qu’incarne la marque Paris, au doré des trophées gagnés sur le terrain.

Noire et dorée la collection de Nike pour les 50 ans du PSG

Voilà pour les couleurs, le tout est particulièrement sobre et se décline en plusieurs pièces : veste et pantalon de survêtement, sweats zippés ou à capuche, short, coupe vent, robe, tee-shirt… Quelques détails trahissent ça et là, le fruit de cette collection événementielle, comme sur la veste de survêtement ou est écrit le long de la fermeture éclair, en boucle, « Nike », « Paris Saint-Germain », « 50 ans ». Il y en a pour les hommes, les femmes et les plus jeunes.

Une collection sortie ce 12 août, jour anniversaire

Ces pièces sont dès aujourd’hui disponibles à la vente, chez les partenaires, ou directement sur la plateforme de l’équipementier Nike. Ils complètent les maillots domicile et extérieur de la saison 2020-21, qui sont un hommage aux origines du club, sous la gouvernance de Daniel Hechter.