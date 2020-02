PSG – Les trois futurs maillots de la saison 2020-21 en images

Les échéances de cette seconde partie de saison approchent, mais déjà se dévoilent les maillots que porteront les joueurs du PSG, la saison 2020-21 prochaine. Sur Twitter, les comptes bien informés ont déjà eu connaissance des trois pièces à venir. Il se dit qu’il pourrait y en avoir quatre, comme sur l’exercice en cours. Le dernier révélé est le futur maillot third, annoncé par le site, Footy Headlines. Les autres tuniques ont été révélées plus tôt, du côté d’Ofoball ou de La source parisienne, pour les premiers d’entre eux.

Les bandes Hechter de retour sur les deux premiers maillots du PSG

L’équipementier Nike a répondu à l’appel des supporters qui souhaitaient retrouver le fameux design de Daniel Hechter. À l’occasion du 50e anniversaire du club, les bandes blanches au milieu du maillot seront de retour. Fond bleu sur la partie extérieur et rouge au centre de la tunique, les couleurs traditionnelles sont respectées sur le maillot domicile. L’extérieur diffère dans la position des couleurs, les bandes sont bleues, avec le blanc comme couleur prédominante.

🔥[ info la source ] Nous avions le plaisir avec @Ryk75013 de vous montrer en exclusivité il y a quelques semaines les tenues domicile et extérieur 2020/2021 ( 50 ans du club ). Ce soir plus de détail sur le kit extérieur que voici porté par Pauleta. La CB va chauffer ❤️💙 pic.twitter.com/wUBkTrDPF4 — la source parisienne®️ (@lasource75006) February 6, 2020

Une troisième tunique originale signée Jordan Brand

Pour revenir sur la troisième tunique, elle se détache des deux premières car elle est signée Jordan Brand. Mais ce n’est pas la seule raison, sur l’association des couleurs et du style, le mélange sort de l’ordinaire. Du noir et blanc sur les manches, sponsors ALL et Jordan et logo du PSG en or sur un fond bordeaux qui remplit la majeur partie de la tenue. À voir si l’originalité de cette nouvelle tunique va satisfaire les supporters, alors que la collaboration avec la marque de Michael Jordan se porte à merveille.