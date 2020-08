PSG : Neymar sur le point (imminent) de quitter Nike ?

Dans le domaine du marketing, l’annonce est au moins équivalente au départ sportif de Lionel Messi du FC Barcelone. C’est ici de Neymar dont il est question et de son équipementier personnel, Nike. Selon une information du Diario Do Peixe, le partenariat qui unit l’attaquant du PSG et la marque américaine serait sur le point de s’achever, après quinzaine d’années d’une association devenue iconique, comme Messi l’est au Barça, ou à la marque concurrente adidas.

Neymar pourrait annoncer ce mardi la fin de l’aventure Nike

Le Diario Do Peixe, dont l’information semble circuler abondamment au Brésil, avance la date imminente du 1er septembre, pour fin officielle du partenariat. Le média précise qu’associé depuis que le joueur a 13 ans, Nike et Neymar ont prolongé la dernière fois en 2011, jusqu’en 2022. Neymar devrait annoncer ce mardi, la résiliation du bail. Il est aussi rappelé, que le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas été choisi parmi les ambassadeurs de la dernière campagne impacte, « You cant stop us », dévoilée en fin de mois dernier, à laquelle ont notamment été impliqués, Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo.

Nothing can stop what we can do together. You can’t stop sport. Because #YouCantStopUs. Join Us | https://t.co/fQUWzDVH3q pic.twitter.com/YAig7FIL6G — Nike (@Nike) July 30, 2020

L’attaquant du PSG et la Virgule sport historiquement liés

Selon France Football, Neymar a gagné 44 millions d’euros de ses sponsors la saison dernière, sachant que Nike est son principal. Le prochain équipementier du joueur n’est pas encore connu, mais il serait question d’une marque allemande concurrente.