PSG : Un maillot spécial et solidaire pour affronter Le Havre

Le Paris Saint-Germain retrouve les terrains de football, près de quatre mois après les derniers matches disputés en France. C’est au Havre, au stade Océane que les hommes de Thomas Tuchel se rendent ce dimanche et pour cette rencontre, à jouer amicalement, les joueurs du club champion de France porteront un maillot inédit. Et solidaire des professionnels de la santé.

Un maillot dédicace aux soignants pour les joueurs du PSG au Havre

Dès l’entraînement, les Parisiens s’échaufferont avec une tunique sur laquelle seront inscrites en gros dans le dos, la mention « Tous Unis » et « Merci ». La même chose sera visible, plus discrètement sous la forme d’un badge à l’avant des maillots portés pour le match. Au mois de mars, au début du confinement, le Paris Saint-Germain avec la collaboration de son équipementier a mis en vente 1 500 pièces d’un même maillot « Tous Unis », au prix de 175 euros.

Paris a levé des fonds pour soutenir les hôpitaux de la capitale

Les fonds reversés à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et au Centre Hospitalier Universitaire d’Île-de-France ont permis l’achat de matériel et la distribution de 25 000 repas, indique le club parisien dans son communiqué. A l’heure de retrouver – enfin – les pelouses de football, le club tenait à rendre un nouvel hommage à l’attention de toutes celles et ceux mobilisés au plus fort de la crise.