PSG : Un maillot third noir et rose la saison prochaine ?

Les premiers éléments du prochain maillot third 2021-22 pour le PSG, se dévoilent du côté des spécialistes des leaks du site Footy Headlines. Ils nous apprennent à son sujet, qu’il devrait être d’un fond noir en couleur dominante. Et qu’il serait teinté de rose, en secondaire. Du rose sur un maillot, Paris en a déjà porté, mais seulement sur des tenues training et non à l’occasion de matches officiels.

Noir, « rouge » ou « rose » et un peu de blanc

Footy Headlines partage la palette des couleurs, et il est évoqué un « rouge » (dit « rouge siren »), plutôt qu’un « rose », qui n’est pas évident à deviner visuellement parlant. Du blanc, s’ajouterait, en autre couleur sur la pièce. Elle s’inspirerait des « quartiers chauds de la capitale », sans que l’on ne sache réellement à quoi cela peut correspondre.

Un maillot third du PSG qui serait siglé Nike

Dernier élément dévoilé : ce devrait être Nike, qui produira ce maillot third et n on sa division Jordan, possiblement associée à la tenue domicile. C’est celui que les joueurs de Thomas Tuchel (s’il est toujours là, rien n’est moins sûr avec son contrat qui s’achève), sur la scène européenne, la saison prochaine.