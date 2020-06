PSG : Un oeil sur les Air Jordan x PSG à venir pour la saison 2020-21

Reconduite dans le temps, la collaboration Jordan brand x PSG gagne aussi du terrain sur les produits. Initialement associés pour les maillots des joueurs, les deux marques le sont désormais de haut en bas, pour tout ce qui fait l’habillement des un(e)s et des autres. Jusqu’aux chaussure, justement popularisées chez Nike la maison mère, par la légende du basket, Michael Jordan.

(Au moins) deux paires Jordan x PSG attendues en 2020-21

Au moins deux paires estampillées Paris Saint-Germain, sont annoncées prochainement. C’est ce que révèle le compte @zSneakerHeadz sur Instagram. Une première sur fond de blanc, de bordeaux et de gris, doit sortir dans le courant du mois de septembre, au commencement de la saison 2020-21 prochaine. D’un modèle Air Jordan 4, elles devraient être commercialisées, au prix de 225 dollars (200 €). La mention Paris Saint-Germain entourant le logo du jumpman est présente à l’arrière, au niveau du talon et PANAME est inscrit en étiquette, sur les côtés.

Une sortie à l’automne une autre à venir au printemps prochain

Autre paire attendue plus tard, au printemps 2021 : une Air Jordan 7 dont voilà un premier aperçu ci-dessous, sur la base d’un mockup (et non d’une image de catalogue), tel que le précise l’auteur. La base est là encore blanche, accompagnée des couleurs propres au club de la capitale, à savoir du bleu, du rouge et du bleu marine. L’estimation du prix de celle-ci n’est pas encore connue.