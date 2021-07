Arsenal et Adidas dévoilent le maillot domicile 2021-22 des Gunners [OFFICIEL]

Le maillot 2021-22 des Gunners d’Arsenal est sorti.

Une touche de marine, sur le rouge et le blanc iconique, des tenues du club : c’est ce que propose Adidas, avec le nouveau maillot domicile 2021-22 des Gunners d’Arsenal, dévoilé ce vendredi matin. Du marine donc, est ici notamment ajouté, pour les trois bandes distinctives de l’équipementier, placées au niveau des épaules.

Du marine sur le maillot domicile 2021-22 d’adidas pour Arsenal

Le fond est sinon rouge, les manches blanches, de même que les logos de la marque allemande, ou de la compagnie Emirates, sponsor premium du club londonien. « Je l’adore. Le design est intelligent, j’ai hâte de le porter et de représenter le club, auprès des supporters. Cela n’a pas été pareil, sans eux. Nous sommes impatients et nous avons hâte de voir l’Emirates vibrer à nouveau », réagit le latéral, Kieran Tierney, qui compte parmi les ambassadeurs choisis pour accompagner la sortie.

Kieran Tierney est l’un des ambassadeurs de la tunique.

Première sortie sur le terrain, ce samedi face aux Rangers

Ce maillot domicile 2021-22 sera porté par-dessus un short blanc et des chaussettes assorties. Il existe en deux versions, authentique pour celle identique aux professionnels, et une replica. Il existe, enfin, dans deux déclinaisons, pour les homme et les femmes des équipes d’Arsenal. Il sera porté pour la première fois, par les joueurs de Mikel Arteta, ce 17 juillet, à l’occasion du match amical, face aux Rangers.