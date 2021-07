FC Nantes : Le nouveau maillot domicile 2021-22 des Canaris est sorti [OFFICIEL]

Les maillots des Nantais sont sortis.

Du jaune, des épaules jusqu’aux pieds, accompagné de vert en couleur secondaire ; voilà pour le nouveau maillot domicile 2021-22 dévoilés ce jeudi après-midi, qui sera le principal du FC Nantes, sur les pelouses de la Ligue 1. Il est produit par l’équipementier italien, Macron, qui habille également ls joueurs de l’OGC Nice, ailleurs, dans l’élite du foot français.

Le maillot du FC Nantes 2021-22 est sorti

Ce maillot pour les Nantais est donc principalement jaune, et le vert est ici visible en une bande épaisse à la verticale, faite de points qui se resserrent de plus en plus, vers le centre. Du vert, en en retrouve sur le col, pour marquer les logos de l’équipementier et du club, ainsi qu’en bouts de manches. Comme les saisons précédentes, par contre, le sponsor majeur Synergie est imprimé en couleur rouge.

Avec le sponsor Synergie finalement resté

Rappelons que ce dernier, spécialiste de l’intérim, a prolongé son engagement pour les deux prochaines saisons, après avoir formulé des doutes quant à la continuité, si Nantes était descendu en Ligue 2. Le pire a été évité, pour le club de la Loire qui repart à zéro. Et avec un nouveau maillot, vendu 79 euros.