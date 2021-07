FCGB : Le nouveau sponsor sur le maillot des Girondins signe 3 ans [OFFICIEL]

Winamax est le nouveau sponsor officiel sur le maillot des Girondins.

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, mais les récents événements au club ont ont effacé les discussions portant sur le maillot et son prochain sponsor. Le voilà officialisé, ce vendredi 30 juillet, l’accord entre les Girondins de Bordeaux et l’opérateur Winamax. Lequel devient, à partir de cette saison 2021-22 et pour trois ans, le sponsor majeur du FCGB.

Winamax trois ans sur le maillot des Girondins

L’opérateur français de jeux en ligne prend la suite du groupe, Bistro Régent, qui lui occupera l’espace arrière des tuniques. Le club bordelais et Winamax ont déjà était des partenaires, entre 2015 et 2019. Cette dernière bénéficiera de visibilité, sur les supports de communication des Marines, ainsi que de programmes d’hospitalités au stade ou au château du Haillan, pour des prestations VIP.

Le premier partenaire majeur de l’ère Gérard Lopez

« Le Club est fier de retrouver Winamax comme sponsor majeur. La confiance et la fidélité de cet acteur majeur des paris en ligne, dans ce contexte si particulier, est une formidable preuve de la place centrale qu’occupe le FC Girondins de Bordeaux dans le paysage du football français. Cet accord témoigne de la détermination de Winamax à nous accompagner dans le cadre du développement du Club et de son renouveau. Ensemble nous allons écrire une nouvelle page de l’histoire de ce Club historique », dit dans un communiqué, Gérard Lopez, qui signe là son tout premier sponsor majeur, à la tête du club, même s’il ne l’a pas directement négocié.