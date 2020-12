La Ligue des champions et PepsiCo prolongent de quatre ans

Ensemble depuis 2015, l’UEFA, pour sa Ligue des champions et le groupe PepsiCo annoncent ce mardi, la prolongation de leur partenariat, pour les quatre prochaines saisons. Soit, jusqu’en 2024. Pour le géant américain de l’agroalimentaire, ce sponsoring est qualifié de « clé », au bénéfice des nombreuses marques associées au projet : Pepsi Mx, Lay’s, Gatorade, Doritos, Ruffles, Lipton, 7UP et à l’avenir SodaStream qui vient s’ajouter au dispositif.

PePsiCo sera le sponsor de la Ligue des champions jusqu’en 2024

« Aujourd’hui, c’est un partenariat clé pour le groupe via lequel nos différents marchés, plus d’une centaine, proposent leurs meilleures activations commerciales dont des packagings en édition limitée, des activations dans les points de vente, et des campagnes marketing engageantes aux côtés des principales stars de la compétition », détaille par communiqué, Ram Krishnan, le directeur commercial monde, de PepsiCo.

Un partenariat au-delà de la seule quête de visibilité

Ce partenariat, outre les fins commerciales et de visibilité visées, poursuit aussi un objectif societal, tourné vers l’environnement ou les personnes les plus en difficultés. Depuis le début de l’association, plusieurs actions ont menées, entre programme pour réduire la pollution plastique, réflexion sur le sport et l’écologie et soutien à des réfugiés en Jordanie, par le prisme du football. PepsiCo est également un sponsor de la Ligue des champions féminine, un nouveau contrat pluriannuel a dernièrement été signé, jusqu’en 2025.