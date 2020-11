PSG : Prolongation du contrat avec le studio Supercell

Il y aura une suite à la collaboration passée il y a un an, entre le PSG et Supercell, éditeur finlandais de jeux, notamment sur mobiles. Le club confirme ce lundi matin, l’extension du contrat entre les deux marques, sans toutefois préciser la durée de ce nouveau bail. Ni son montant. Par contre, sont détaillées les actions, menées au cours de cette première année ensemble.

Il y en a eu plusieurs, d’un tournoi esport à l’émission Brawl with the Stars à voir sur les réseaux sociaux, « une animation numérique 3D mettant en scène des joueurs du Paris Saint-Germain et des intégrations in-game dans Brawl Stars, dans lesquelles on trouve un thème aux couleurs du Paris Saint-Germain ainsi qu’une réplique du Parc des Princes », peut-on lire dans le communiqué partagé pour l’occasion.

Du contenu commun et des idées pour le futur

Un clip résume ces douze premiers mois ensemble. L’on y append que 55% des supporters parisiens sont des gamers. Les émissions produites cumulent 8,6 millions de vues et 280 000 heures de visionnage. Ont également participé au tournoi esport, 1280 équipes. Tous ces chiffres sont à découvrir dans la séquence ci-dessus. Ce nouveau partenariat étend le champ des possibles pour Supercell qui s’est entretenu avec le coach Thomas Tuchel dans le but pour les deux parties, « d’échanger leurs enseignements concernant la construction d’équipes performantes et l’impact de la culture sur une organisation. » Parmi ses titres les plus connus, on doit à Supercell Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale et Brawl Stars.