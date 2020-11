PSG : Un broker pour nouveau sponsor du club

Un dixième partenaire officiel vient gonfler la liste du PSG. HotForex sera, au moins pour la saison 2020-21, le dixième de la classe, tel que l’ont annoncé les deux marques, en ce début de semaine. Annoncé, oui, mais le Paris Saint-Germain ne l’a pas fait en France. Et le broker, spécialiste du courtage Forex, s’il est bien dans la liste globale des partenaires internationaux du club, ne sera en certaines circonstances visibles, que dans quelques régions du globe.

En France, la promotion des plateformes de trading type Forex ou CFD est réglementée, et parfois même interdite. Selon possibilité donc, HotForex pourra bénéficier de promotion dans les enceintes sportives et sur les contenus numériques. La « plateforme officielle de trading Forex et CFD du club », dixit Marc Armstrong, le responsable du sponsoring au Paris SG, pourra aussi bénéficier de la contribution de certains joueurs, pour ses propres campagnes commerciales.

Le broker devient donc le 10e « partenaire officiel » du club. Pour entrer dans ce cercle – le troisième dans la hiérarchie de l’importance des sponsors -, il faut payer un ticket entre le million et un million et demi d’euros, la saison.

