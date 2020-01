ASSE – 136e club le plus populaire du monde sur le 2.0 en 2020

Statu quo à Saint-Etienne. A tout le moins, pour ce qui concerne la progression du club, dans la hiérarchie mondiale des équipes de football les plus suivies de la planète, sur les réseaux sociaux. 136es, les Verts étaient en 2019. 136es, ils restent en 2020, au classement publié par le groupe allemand, Result Sport. L’ASSE est la sixième plus populaire en France, après le PSG, l’OM, Monaco, l’OL et le LOSC, avec plus d’un million de followers, au cumul des principaux réseaux du web.

L’ASSE est le 6e club le plus populaire de France sur le 2.0

Ils sont pour majorités présents sur les sites Facebook et Twitter, à plus de 800 000 de part d’autre. Comme la plupart de ceux de France, le club forézien n’a pas de présence, sur les plateformes chinoises, dont Weibo est la principale. Il est sinon très actif sur le reste, il décline parfois son contenu en langue anglaise et son équipe de communication est souvent inspirée, quand elle s’active sur le marché des transferts, pour annoncer les recrues engagées.

Bientôt 2M de fans au cumul de tous les réseaux sociaux

En ce mois de janvier 2020, il y a 1,976 millions de followers à l’addition de toutes les plateformes du social digital. L’ASSE sera bientôt la suivante en France, à dépasser le seuil des 2 millions d’euros. Et peut-être avaler le LOSC non loin, 135e à l’échelle du globe, mais avec un déficit de moins sept places, d’une année à l’autre.