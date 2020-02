Cristiano Ronaldo Jr débarque (discrètement) sur les réseaux sociaux

Discrètement, me direz-vous, ça se discute pour qui réunit plus de 500 000 followers en une quinzaine d’heures de présence. C’est néanmoins, sans soutien direct, ni de son père (pour l’heure), ni du réseau social Instagram sur lequel il s’est inscrit, que Cristiano Ronaldo Jr a fait ses débuts officiels sur la toile. On dit officiel, même s’il n’a pas reçu la pastille bleue de certification de la plateforme d’image. Ça ne saurait tarder.

Cristiano Ronaldo Jr a réuni plus d’un demi-million de followers en 15h

Si Cristiano Ronaldo père le demande pour son fils, étant la personnalité la plus populaire de la planète sur Instagram (avec plus de 200 M d’abonnés), il n’aura aucune peine à l’obtenir. Mais l’on peut affirmer qu’il s’agit bien du compte de l’aîné de l’attaquant de la Juventus Turin, car son premier post est un clip dans lequel il s’annonce en quatre langues différentes (Anglais, Espagnol, Portugais et Italien). Il a depuis posté deux autres images et compte plus de 583 000 followers, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes.

Cinq abonnements pour la famille et la Juve

Son profil, sous le pseudo « minicristianoronaldo2010 » (2010 pour référence à son année de naissance), suit en retour cinq comptes que sont celui de son père, de sa grand-mère Dolores Aveiro, de sa belle-mère Georgina Rodriguez, du meilleur ami de son père, Miguel Paixão et de la Juventus Turin.