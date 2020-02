Cristiano Ronaldo vaut plus de 800 000 euros le tweet

Cristiano Ronaldo est le premier sportif le plus suivi sur le réseau social Twitter, avec 82,7 millions d’abonnés. Chaque publication sponsorisée de la star portugaise sur son compte lui rapporterait 804 000 euros. Conclusion tirée d’une étude de l’agence de marketing, Opendorse. D’après, celle-ci, il devance le milieu de terrain Andrès Iniesta (546 000 euros pour 83 M d’abonnés) et l’attaquant du PSG, Neymar (442 000 euros pour 45 M d’abonnés).

Cristiano Ronaldo a gagné 44 M€ grâce au sponsoring en 2019

L’analyse repose sur plus de 3000 posts commerciaux publiés sur les réseaux sociaux des athlètes les plus suivis au monde. A chaque publication est calculé le CPR (coût pour mille followers), CPE (qui équivaut à l’engagement produit à chaque tweet) et le CPM (pour le nombre d’impressions des posts). En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, il est suivi par plusieurs marques d’horizons diverse, dont les principales sont : Nike, Herbalife, DAZN, EA Sports ou American Tourister. Selon Forbes le sponsoring a rapporté 44 millions d’euros au Portugais, sur l’année 2019 dernière.

La star portugaise a multiplié par 3,5 ses revenus dans ce domaine en 5 ans

Cette popularité, le joueur de 35 ans l’a acquise depuis plusieurs années, car l’attaquant de la Juventus se situait déjà à la première place de la même étude, déjà produite en 2015. À l’époque, l’estimation d’un post du joueur, alors au Real Madrid, était de 230 000 euros. Le Portugais a multiplié par 3,5 le potentiel commercial de son compte Twitter, en cinq ans.