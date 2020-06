Le FC Nantes se décline en réalité virtuelle

Le FC Nantes est en phase avec l’époque. Ce vendredi, il a recruté le milieu Pedro Chirivella (de Liverpool) et pour l’annoncer, il est passé par la plateforme Zoom ; laquelle a explosé en nombre d’utilisation au cours du confinement. Suivant un même principe de digitalisation du contenu, les Canaris se tournent vers la réalité virtuelle. Ils lancent « FC NANTES VR », une application qui ouvre les portes du club à ses supporters.

La réalité virtuelle pour découvrir le FC Nantes

Des couloirs (et ses bruits) de la Jonelière à l’entrée des joueurs sur la pelouse de la Beaujoire, tous ces événements seront désormais accessibles au plus grand nombre, à 360 degré pour vivre l’expérience à fond. L’application est 100% locale, développée avec l’agence nantaise Emotic. « FC NANTES VR est une formidable opportunité pour plonger les supporters dans des univers auxquels ils n’auraient jamais pu accéder auparavant, explique le directeur d’Emotic, Baptiste Rongier. Spécialisée dans les interfaces innovantes et nouvelles technologies, notre agence conçoit des expériences nouvelles et ludiques pour enchanter le client et lui faire vivre une expérience mémorable. »

L’application est gratuite, disponible sous toutes les formes et supports. L’utilisation d’un casque est forcément recommandé, mais elle n’est pas obligatoire. Prochaine étape du club : offrir une nouvelle expérience au coeur de la Beaujoire où Christian Gourcuff et ses hommes se produisent en moyenne, un week-end sur deux.