OM – ASSE : A jamais les premiers sur Téléfoot

Téléfoot prépare sa sortie. La chaîne du groupe Mediapro sera à l’avenir, celle où suivre les principales affiches de la Ligue 1 française, puisque depuis l’appel d’offre gagné en 2018, le groupe espagnol a les droits sur les affiches du vendredi soir (21h), du samedi après-midi (17h), du dimanche après-midi (deux matches à 13h) et du soir en prim-time. Dans un mois environ, le vendredi 21 août débutera officiellement la saison 2020-21 du championnat de France de football.

OM – ASSE, premier match de Ligue 1 sur la chaîne Téléfoot

Ce sera par une affiche opposant l’OM à l’ASSE. Ce match choisi pour être décalé sera la toute première affiche de Ligue 1 diffusée par la nouvelle chaîne Téléfoot. Une fois n’est pas coutume, la rencontre se jouera à 19h, sur la pelouse du Stade Vélodrome, à Marseille. Elle lancera le début d’un nouvel exercice, sur une nouvelle chaîne, avec de nouvelles ambitions et de nouveaux formats pour répondre à la norme du « monde d’après ».

Un calendrier de reprise qui reste encore à affiner

Ce sont les premières programmations fixées, sur cette 1re journée, Téléfoot diffusera également les rencontres Dijon – Angers, Lorient – Strasbourg et Nîmes – Brest, le dimanche 23 août à 15h. Tel que l’explique le journal L’Equipe, les matches du PSG contre Metz et de l’OL à Montpellier dépendent de la performance de Paris et de Lyon, en Ligue des champions. Les dates de ces matches seront dès lors connues plus tard.