OM : Les followers quittent le navire Jacques-Henri Eyraud

Les appels se multiplient depuis quelques jours, invitant les suiveurs de l’Olympique de Marseille à se désabonner de Jacques-Henri sur les réseaux sociaux. C’est symbolique, ça ne changera rien, malgré tout cela marche. Un peu. Mais de plus en plus. Sur Twitter, avant les événements du week-end à la Commanderie, le président de l’OM dépassait les 100 000 followers sur réseau Twitter, où il est le plus actif et suivi.

Les fans de l’OM appellent à se désabonner

A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, plus de 5 000 avaient quitté la page. Et le compteur descendait encore rapidement. Nous avons cherché à prendre la mesure du phénomène, grâce aux données de la plateforme Sociablade. Et ce que l’on découvre confirme une tendance qui a toutefois pris forme, tel que le montre le visuel ci-dessous, à partir du 24 janvier dernier. Soit, au lendemain d’une nouvelle défaite des joueurs phocéens face au voisin AS Monaco (1-3). C’était le 1er match Arkadiusz Milik, avec l’Olympique de Marseille.

Chute sur les abonnés depuis la défaite à Monaco

Avant cela, sur les jours précédents la rencontre, Jacques-Henri Eyraud capitalisait encore sur Twitter, bien que dans le temps depuis des mois, il est perdant. Et en ce moment, des abonnés le quittent tous les joueurs, de plus en plus nombreux. Lui n’a plus tweeté depuis le mois de novembre dernier. Et il va lui être difficile de revenir à une normale 2.0, tant que les relations seront aussi fraîches avec les fans de l’Olympique de Marseille.

Jacques-Henri Eyraud et le 2.0, ça se complique pour l’avenir

Jacques-Henri Eyraud a aussi une page sur le réseau Instagram, mais elle est plus marginale, avec moins de 15 000 abonnés, pour le suivre.