OM : Nouveau carton d’audience pour M6 malgré l’élimination

Malgré le soutien massif des spectateurs et téléspectateurs français, l’OM a échoué à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence.

L’Olympique de Marseille a été éliminé, ce jeudi soir de la Ligue Europa Conférence, au stade des demi-finales, par le club néerlandais, Feyenoord Rotterdam. Ce n’est pourtant pas faute, pour le collectif marseillais, d’avoir été poussé par le public, qu’il soit présent directement au stade Vélodrome (plus de 50 000 supporters étaient présents), ou devant les écrans, sur la chaîne M6, qui diffusait les débats.

Plus de 3M de téléspectateurs pour voir OM – Feyenoord

Ils étaient 2,65 millions, sur la même chaîne, pour voir le match aller à Rotterdam (2-3) et plus nombreux encore, pour le retour à Marseille (0-0), au nombre de 3,16 millions, selon le site Pure Media. Cela représente une part d’audience de 14,7% en prime-time, ce jeudi soir et 18,1% sur la cible convoitée FRDA-50. C’est donc plus qu’à l’aller, mais cette opposition de football n’a pas été le programme le plus sollicité par les Français, cette soirée d’hier.

Le 2e programme le plus suivi de la soirée, ce jeudi

C’est TF1, avec sa mini-série « Une mère parfaite », qui remporte le match des audiences, à 3,32 millions de téléspectateurs et une part de marché de 16,6%. L’OM et M6 c’est donc fini pour cette saison, la chaîne avait les droits et elle aurait diffusé la finale, si les Phocéens s’étaient qualifiés.