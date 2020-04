La Ligue 1 classée selon les audiences des sites officiels des clubs

L’exception montpelliéraine. Alors qu’en mars, tous les clubs du championnat de France de la Ligue 1 accusent une baisse plus ou moins fortes de leurs audiences sur le web, seul le MHSC augmente les siennes, d’après nos observations mesurée via la plateforme SimilarWeb, qui analyse le trafic des sites du web. Ce ne sont que des estimations, mais les plus fidèles du genre. Sur les 31 jours du mois dernier, le site officiel du club de la Paillade comptabilise 46 246 visites, soit 5 000 et plus que la moyenne enregistrée sur le début de l’année 2020.

Le PSG domine devant l’OL, le FC Nantes bagarre avec l’OM

Inversement, la baisse est importante au RC Strasbourg à 67 234 visites en mars pour une moyenne de 125 242 en 2020. A Lyon également, les audiences sont passées de 923 2866 en février à 495 186 le mois suivant. L’Olympique Lyonnais joue néanmoins la Ligue des champions au sein des clubs de la Ligue 1. Les Gones ont même plus de trafic sur le site OL.fr, que l’OM sur le sien, même à l’ajout des domaines .fr ou précédemment .net. Les Phocéens ont un peu plus du demi-million mensuel sur la moyenne de 2020 et les Lyonnais plus de 700k. Sur ces trois premiers mois de l’année, le FC Nantes aussi, devance de quelques milliers de visites Marseille, mais il y a deux fois et demi plus de visiteurs uniques sur la plateforme phocéenne. Cela suppose que les supporters nantais sont moins en nombre à consulter le site, mais qu’ils y reviennent plus souvent.

L’ASSE et l’OGC Nice proches de la moyenne du début d’année

Sur ce terrain aussi, c’est le PSG qui domine avec en mars, un nombre de visites presque deux fois supérieurs à minima, sur la concurrence. Le champion de France flirte avec le million le mois dernier, et le dépasse sur les trois premiers de l’année. De janvier à mars, la moyenne des vingt clubs de la Ligue 1 dépasse les 240 000 visites. Soit, entre l’OGC Nice et l’ASSE. D’un point de vue plus large, on note une forme de logique entre les résultats sportifs et les audiences enregistrés sur le web : du PSG au LOSC, les clubs les plus riches et ambitieux sont dans le haut des statistiques, tandis qu’Amiens, Nîmes ou Toulouse, jouent dans la même catégorie basse, à quelques milliers ou dizaines de milliers de visiteurs mensuels.

Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 1 2019-20

Club Site web Nbe de visites en mars Moyenne sur 3 mois SC Amiens amiensfootball.com 17 413 53 000 Nîmes Olympique nimes-olympique.com 19 862 33 218 Dijon FCO dfco.fr 23 743 39 157